احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZOO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZOO.

سعر Zoo World (ZOO) المباشر لليوم هو USD 0.01339617 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.41M . يتم تحديث سعر ZOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zoo World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.72K - تغيير سعر Zoo World خلال اليوم هو -3.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Zoo World (ZOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zoo World مقابل USD هو $ -0.00053752127268369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zoo World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zoo World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zoo World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00053752127268369 -3.85% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zoo World (ZOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zoo World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01313214$ 0.01313214 $ 0.01313214 24 ساعة مرتفع $ 0.01409993$ 0.01409993 $ 0.01409993 عالية طوال الوقت $ 0.01409993$ 0.01409993 $ 0.01409993 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -3.85% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Zoo World (ZOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: