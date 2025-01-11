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سعر ZOO Crypto World (ZOO) المباشر لليوم هو USD 0.00048294 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZOO Crypto World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 238.04 - تغيير سعر ZOO Crypto World خلال اليوم هو +5.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZOO Crypto World (ZOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZOO Crypto World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZOO Crypto World مقابل USD هو $ +0.0005793235 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZOO Crypto World مقابل USD هو $ +0.0006053654 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZOO Crypto World مقابل USD هو $ +0.00023802059816912455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.56% 30 يوم $ +0.0005793235 +119.96% 60 يوم $ +0.0006053654 +125.35% 90 يوم $ +0.00023802059816912455 +97.18%

تحليل سعر ZOO Crypto World (ZOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZOO Crypto World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00045603$ 0.00045603 $ 0.00045603 24 ساعة مرتفع $ 0.00048385$ 0.00048385 $ 0.00048385 عالية طوال الوقت $ 25.74$ 25.74 $ 25.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +5.56% تغير السعر (7 أيام) -0.07%

معلومات سوق ZOO Crypto World (ZOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: