سعر Zone (ZONE)
سعر Zone (ZONE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.10
- تغيير سعر Zone خلال اليوم هو +3.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zone مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.57%
|30 يوم
|$ 0
|-6.36%
|60 يوم
|$ 0
|-11.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+3.57%
-4.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZONE is a community-driven GameFi ecosystem built on the Algorand blockchain. It is engineered to be the easiest, most versatile, and most adaptable GameFi ecosystem in the DeFi space.
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