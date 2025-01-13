سعر ZombieCoin (ZMB)
سعر ZombieCoin (ZMB) المباشر لليوم هو USD 0.056896. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZombieCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.65
- تغيير سعر ZombieCoin خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZombieCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZombieCoin مقابل USD هو $ -0.0006873264 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZombieCoin مقابل USD هو $ +0.0037902579 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZombieCoin مقابل USD هو $ +0.00339453079923474 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.10%
|30 يوم
|$ -0.0006873264
|-1.20%
|60 يوم
|$ +0.0037902579
|+6.66%
|90 يوم
|$ +0.00339453079923474
|+6.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZombieCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.10%
+0.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZombieCoin (ZMB) is a platform based on the thrilling world of a zombie apocalypse, providing users with various community activities centered around zombie themes, such as games and NFTs.
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