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سعر Zombie Power (ZP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zombie Power الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.23K - تغيير سعر Zombie Power خلال اليوم هو +1.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zombie Power (ZP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zombie Power مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zombie Power مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zombie Power مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zombie Power مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zombie Power (ZP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zombie Power: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01523884$ 0.01523884 $ 0.01523884 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) +1.41% تغير السعر (7 أيام) -72.88%

معلومات سوق Zombie Power (ZP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: