سعر Zoink (ZOINK)
سعر Zoink (ZOINK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZOINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zoink الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.37
- تغيير سعر Zoink خلال اليوم هو +5.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zoink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zoink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zoink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zoink مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.77%
|30 يوم
|$ 0
|-34.15%
|60 يوم
|$ 0
|+26.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zoink: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
+5.77%
-11.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZOINK Token - a new era in the memecoin universe, taking its place on the Flare Network. Unlike any other, $ZOINK strides boldly into the future with a clear mission: to be the ultimate no-use-case memecoin.
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