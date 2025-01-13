سعر Zodium (ZODI)
سعر Zodium (ZODI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 76.10K. يتم تحديث سعر ZODI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zodium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.46K
- تغيير سعر Zodium خلال اليوم هو +19.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 362.05M
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خلال اليوم، كان سعر Zodium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zodium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zodium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zodium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+19.40%
|30 يوم
|$ 0
|+141.90%
|60 يوم
|$ 0
|+304.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zodium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-12.10%
+19.40%
+27.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zodium is a ''Play to Earn'' project based on animated 3D character NFT, created by the former co-founder of LINE FRIENDs and its members. The ancient oriental legends of the 12 zodiac animals and the 12 star signs are the fundamental concept of Zodium.
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