سعر ZodiacsV2 (ZDCV2)
سعر ZodiacsV2 (ZDCV2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZDCV2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZodiacsV2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03
- تغيير سعر ZodiacsV2 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZodiacsV2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZodiacsV2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZodiacsV2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZodiacsV2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.99%
|60 يوم
|$ 0
|+13.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZodiacsV2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zodiacs is an NFT game on blockchain for players who are passionate about racing, The players collect NFT cars designed with the 12 zodiac signs images, drivers ,and components that exist as NFTs in the game.
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