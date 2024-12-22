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سعر ZOA AI (ZOA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.22K . يتم تحديث سعر ZOA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZOA AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.24K - تغيير سعر ZOA AI خلال اليوم هو -18.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.67M

أداء سعر ZOA AI (ZOA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZOA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZOA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZOA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZOA AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -18.57% 30 يوم $ 0 -94.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZOA AI (ZOA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZOA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00480592$ 0.00480592 $ 0.00480592 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -18.57% تغير السعر (7 أيام) -58.14%

معلومات سوق ZOA AI (ZOA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: