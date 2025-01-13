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سعر zkUSD (ZKUSD) المباشر لليوم هو USD 0.01293822 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZKUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق zkUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36 - تغيير سعر zkUSD خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر zkUSD (ZKUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر zkUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر zkUSD مقابل USD هو $ -0.0024369318 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر zkUSD مقابل USD هو $ -0.0001339455 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر zkUSD مقابل USD هو $ +0.000857297624193329 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.63% 30 يوم $ -0.0024369318 -18.83% 60 يوم $ -0.0001339455 -1.03% 90 يوم $ +0.000857297624193329 +7.10%

تحليل سعر zkUSD (ZKUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر zkUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01293822$ 0.01293822 $ 0.01293822 24 ساعة مرتفع $ 0.01302095$ 0.01302095 $ 0.01302095 عالية طوال الوقت $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -8.63%

معلومات سوق zkUSD (ZKUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: