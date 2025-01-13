سعر zkUSD (ZKUSD)
سعر zkUSD (ZKUSD) المباشر لليوم هو USD 0.01293822. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZKUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zkUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36
- تغيير سعر zkUSD خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر zkUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkUSD مقابل USD هو $ -0.0024369318 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkUSD مقابل USD هو $ -0.0001339455 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkUSD مقابل USD هو $ +0.000857297624193329 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.63%
|30 يوم
|$ -0.0024369318
|-18.83%
|60 يوم
|$ -0.0001339455
|-1.03%
|90 يوم
|$ +0.000857297624193329
|+7.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر zkUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.63%
-8.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$zkUSD is a synthetic stablecoin, pegged 1:1 to the US Dollar. It is designed to act as efficient and transparent currency for betting on Goal3. The official mint/redemption gateway is the Goal3 Portal. 1 $zkUSD can always be redeemed through the portal into 1 USDC.
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