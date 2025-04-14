سعر ZKsync Staked ETH (ZKETH)
سعر ZKsync Staked ETH (ZKETH) المباشر لليوم هو USD 1,525.94. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.00K. يتم تحديث سعر ZKETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZKsync Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ZKsync Staked ETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.43
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خلال اليوم، كان سعر ZKsync Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKsync Staked ETH مقابل USD هو $ -317.0077786460 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKsync Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKsync Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -317.0077786460
|-20.77%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKsync Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would.
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