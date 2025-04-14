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سعر ZKsync Staked ETH (ZKETH) المباشر لليوم هو USD 1,525.94 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.00K . يتم تحديث سعر ZKETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZKsync Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ZKsync Staked ETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 71.43

أداء سعر ZKsync Staked ETH (ZKETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZKsync Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKsync Staked ETH مقابل USD هو $ -317.0077786460 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKsync Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKsync Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -317.0077786460 -20.77% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZKsync Staked ETH (ZKETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKsync Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2,110.83$ 2,110.83 $ 2,110.83 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.94%

معلومات سوق ZKsync Staked ETH (ZKETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: