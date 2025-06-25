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سعر zkSync id (ZKID) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.59K . يتم تحديث سعر ZKID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق zkSync id الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر zkSync id خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.00M

أداء سعر zkSync id (ZKID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر zkSync id مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر zkSync id مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر zkSync id مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر zkSync id مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -54.71% 60 يوم $ 0 -41.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر zkSync id (ZKID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر zkSync id: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.096499$ 0.096499 $ 0.096499 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق zkSync id (ZKID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: