سعر zkSync id (ZKID)
سعر zkSync id (ZKID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.59K. يتم تحديث سعر ZKID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zkSync id الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر zkSync id خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 66.00M
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خلال اليوم، كان سعر zkSync id مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkSync id مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkSync id مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkSync id مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-54.71%
|60 يوم
|$ 0
|-41.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر zkSync id: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Decentralised id and access protocol built on top of zkSync Era What makes your project unique? zkSync id is the first identity protocol providing an option to allow users and projects have and deliver gated access to specific features of their dapps to decentralised id holders. History of your project. The first protocol having live dapp on zkSync era blockchain with .zksync and .era digital id What’s next for your project? Launchpad and marketplace launch for trading these digital id What can your token be used for? Governance, Marketplace trades, Staking and minting decentralised id
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