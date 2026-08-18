سعر zkSwap Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع zkSwap Finance (ZF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZF.

يحتل zkSwap Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 213,375، مع عرض متداول قدره 618.80M ZF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08972، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZF بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-5.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.11K.

معلومات سوق zkSwap Finance (ZF)

القيمة السوقية $ 213.38K$ 213.38K $ 213.38K الحجم (24 ساعة) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 344.82K$ 344.82K $ 344.82K إمداد دورة التداول 618.80M 618.80M 618.80M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ zkSwap Finance هي $ 213.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.11K. العرض المتداول لـ ZF يبلغ 618.80M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 344.82K.