سعر zkRace اليوم

السعر المباشر لمشروع zkRace (ZERC) اليوم هو $ 0.00258125، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZERC الحالي إلى USD هو $ 0.00258125 لكل ZERC.

يحتل zkRace حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 309,739، مع عرض متداول قدره 120.00M ZERC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZERC بين $ 0.00256559 (أدنى) و$ 0.00266547 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00224004.

على المدى القصير، تحرك ZERC بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-0.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.18K.

معلومات سوق zkRace (ZERC)

القيمة السوقية $ 309.74K$ 309.74K $ 309.74K الحجم (24 ساعة) $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 309.74K$ 309.74K $ 309.74K إمداد دورة التداول 120.00M 120.00M 120.00M إجمالي العرض 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ zkRace هي $ 309.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.18K. العرض المتداول لـ ZERC يبلغ 120.00M، مع إجمالي عرض 120000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 309.74K.