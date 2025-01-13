سعر ZKPEPE (ZKPEPE)
سعر ZKPEPE (ZKPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.44K. يتم تحديث سعر ZKPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZKPEPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15
- تغيير سعر ZKPEPE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.16B
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خلال اليوم، كان سعر ZKPEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKPEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKPEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKPEPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-34.84%
|60 يوم
|$ 0
|-56.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKPEPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-29.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $PEPE of zkSync, bringing meme magic to the zk ecosystem.
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