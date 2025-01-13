سعر ZkLock (ZKLK)
سعر ZkLock (ZKLK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZKLK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZkLock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.36
- تغيير سعر ZkLock خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZkLock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZkLock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZkLock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZkLock مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-58.50%
|60 يوم
|$ 0
|+38.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZkLock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.12%
-12.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZkLock stands as a beacon of security in an era where data breaches and privacy invasions are becoming the norm. ZkLock specializes in Privacy-Preserving Machine Learning (PPML), decentralized anonymous routing, signature hardware security, user data sovereignty, and scalable privacy infrastructure. Our innovative solutions are built on the principles of federated learning, secure multiparty computation, and advanced encryption techniques, ensuring that privacy is not just an option but a standard.
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