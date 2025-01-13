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سعر zkLend (ZEND) المباشر لليوم هو USD 0.103581 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZEND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق zkLend الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 456.54K - تغيير سعر zkLend خلال اليوم هو +25.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر zkLend (ZEND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر zkLend مقابل USD هو $ +0.02124219 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر zkLend مقابل USD هو $ -0.0374604415 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر zkLend مقابل USD هو $ -0.0265395548 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر zkLend مقابل USD هو $ -0.01997719438591258 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02124219 +25.80% 30 يوم $ -0.0374604415 -36.16% 60 يوم $ -0.0265395548 -25.62% 90 يوم $ -0.01997719438591258 -16.16%

تحليل سعر zkLend (ZEND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر zkLend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.072571$ 0.072571 $ 0.072571 24 ساعة مرتفع $ 0.107118$ 0.107118 $ 0.107118 عالية طوال الوقت $ 3.54$ 3.54 $ 3.54 تغير السعر (1 ساعة) +6.16% تغير السعر (1يوم) +25.80% تغير السعر (7 أيام) +0.86%

معلومات سوق zkLend (ZEND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: