سعر zkLend (ZEND)
سعر zkLend (ZEND) المباشر لليوم هو USD 0.103581. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zkLend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 456.54K
- تغيير سعر zkLend خلال اليوم هو +25.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر zkLend مقابل USD هو $ +0.02124219 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkLend مقابل USD هو $ -0.0374604415 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkLend مقابل USD هو $ -0.0265395548 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkLend مقابل USD هو $ -0.01997719438591258 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02124219
|+25.80%
|30 يوم
|$ -0.0374604415
|-36.16%
|60 يوم
|$ -0.0265395548
|-25.62%
|90 يوم
|$ -0.01997719438591258
|-16.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر zkLend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.16%
+25.80%
+0.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come.
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€0.10047357
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$0.103581
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RM0.46507869
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₺3.6667674
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¥16.33161627
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₽10.52693703
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₹8.92557477
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Rp1,698.04890864
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₱6.111279
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￡E.5.2308405
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C$0.14915664
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৳12.69177993
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Bs5.489793
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₸54.92071782
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