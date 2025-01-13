سعر zkInfra (ZKIN)
سعر zkInfra (ZKIN) المباشر لليوم هو USD 0.02778605. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZKIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zkInfra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.14
- تغيير سعر zkInfra خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر zkInfra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkInfra مقابل USD هو $ -0.0062294129 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkInfra مقابل USD هو $ +0.0069340532 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkInfra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0062294129
|-22.41%
|60 يوم
|$ +0.0069340532
|+24.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر zkInfra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-13.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to zkInfra, a groundbreaking project designed to address the twin challenges of privacy and efficiency in the rapidly evolving blockchain landscape. At the core of our mission is the integration of cutting-edge technologies—Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Account Abstraction (AA), and decentralized computing—to create a robust ecosystem that not only enhances the privacy and security of blockchain transactions but also simplifies user interactions and expands the capabilities of decentralized applications (dApps).
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