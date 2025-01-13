سعر zkHive (ZKHIVE)
سعر zkHive (ZKHIVE) المباشر لليوم هو USD 0.00159407. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZKHIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zkHive الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.32
- تغيير سعر zkHive خلال اليوم هو +0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر zkHive مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkHive مقابل USD هو $ -0.0005023558 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkHive مقابل USD هو $ -0.0006819839 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkHive مقابل USD هو $ -0.000832799588921167 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.53%
|30 يوم
|$ -0.0005023558
|-31.51%
|60 يوم
|$ -0.0006819839
|-42.78%
|90 يوم
|$ -0.000832799588921167
|-34.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر zkHive: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+0.53%
-13.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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