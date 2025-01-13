سعر zkGUN (ZKGUN)
سعر zkGUN (ZKGUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZKGUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zkGUN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.89
- تغيير سعر zkGUN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر zkGUN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkGUN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkGUN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkGUN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.53%
|60 يوم
|$ 0
|-3.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر zkGUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
zkGUN is a multi-chain, self-custody cryptocurrency wallet with a built-in cross-chain swap. Our multi-chain decentralized exchange prioritizes your anonymity, security, and the freedom to swap without any constraints. In short, it’s a simple, yet secure interoperability & asset storage solution. The multi-chain nature of the zkGUN wallet means you can securely store, send and receive digital assets with privacy and security. This also means you can connect with thousands of Web3 decentralized applications (dApps).
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