سعر ZKGPT (ZKGPT)
سعر ZKGPT (ZKGPT) المباشر لليوم هو USD 0.00297482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.97M. يتم تحديث سعر ZKGPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZKGPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 209.42K
- تغيير سعر ZKGPT خلال اليوم هو -16.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ZKGPT مقابل USD هو $ -0.000594814030887138 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKGPT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000594814030887138
|-16.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.05%
-16.66%
+157.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZKGPT is a Web3 search engine that integrates AI-driven language models with blockchain data to simplify navigation and analysis of decentralized platforms. It operates without traditional logins, allowing private interaction with features such as smart contract assessments, token data insights, and AI-driven content generation. Users who hold the $ZKGPT token gain access to additional tools, including advanced AI agents and governance participation. By providing a single interface for contract auditing, token analytics, and decentralized applications, ZKGPT aims to streamline the Web3 experience for a range of users, from beginners to experienced developers.
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