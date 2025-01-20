سعر zkExchange (ZKEX)
سعر zkExchange (ZKEX) المباشر لليوم هو USD 0.09003. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.00M. يتم تحديث سعر ZKEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zkExchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 402.84K
- تغيير سعر zkExchange خلال اليوم هو -25.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZKEX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZKEX.
خلال اليوم، كان سعر zkExchange مقابل USD هو $ -0.03058416694555478 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkExchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkExchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkExchange مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.03058416694555478
|-25.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر zkExchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
-25.35%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZKEX إلى AUD
A$0.1449483
|1 ZKEX إلى GBP
￡0.0738246
|1 ZKEX إلى EUR
€0.0873291
|1 ZKEX إلى USD
$0.09003
|1 ZKEX إلى MYR
RM0.405135
|1 ZKEX إلى TRY
₺3.2014668
|1 ZKEX إلى JPY
¥14.0689881
|1 ZKEX إلى RUB
₽9.246081
|1 ZKEX إلى INR
₹7.7947974
|1 ZKEX إلى IDR
Rp1,475.9014032
|1 ZKEX إلى PHP
₱5.2676553
|1 ZKEX إلى EGP
￡E.4.5321102
|1 ZKEX إلى BRL
R$0.5464821
|1 ZKEX إلى CAD
C$0.1296432
|1 ZKEX إلى BDT
৳10.9377447
|1 ZKEX إلى NGN
₦140.2334289
|1 ZKEX إلى UAH
₴3.790263
|1 ZKEX إلى VES
Bs4.95165
|1 ZKEX إلى PKR
Rs25.0841586
|1 ZKEX إلى KZT
₸47.760915
|1 ZKEX إلى THB
฿3.1042344
|1 ZKEX إلى TWD
NT$2.9628873
|1 ZKEX إلى CHF
Fr0.0819273
|1 ZKEX إلى HKD
HK$0.7004334
|1 ZKEX إلى MAD
.د.م0.9039012