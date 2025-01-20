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سعر zkExchange (ZKEX) المباشر لليوم هو USD 0.09003 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.00M . يتم تحديث سعر ZKEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق zkExchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 402.84K - تغيير سعر zkExchange خلال اليوم هو -25.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر zkExchange (ZKEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر zkExchange مقابل USD هو $ -0.03058416694555478 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر zkExchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر zkExchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر zkExchange مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.03058416694555478 -25.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر zkExchange (ZKEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر zkExchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.082782$ 0.082782 $ 0.082782 24 ساعة مرتفع $ 0.136626$ 0.136626 $ 0.136626 عالية طوال الوقت $ 0.170424$ 0.170424 $ 0.170424 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -25.35% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق zkExchange (ZKEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: