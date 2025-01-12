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سعر zkEra Finance (ZKE) المباشر لليوم هو USD 0.050204 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.59K . يتم تحديث سعر ZKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق zkEra Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.75 - تغيير سعر zkEra Finance خلال اليوم هو +0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.74M

أداء سعر zkEra Finance (ZKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر zkEra Finance مقابل USD هو $ +0.00022819 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر zkEra Finance مقابل USD هو $ -0.0104473469 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر zkEra Finance مقابل USD هو $ -0.0202244002 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر zkEra Finance مقابل USD هو $ +0.001665699601574486 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00022819 +0.46% 30 يوم $ -0.0104473469 -20.80% 60 يوم $ -0.0202244002 -40.28% 90 يوم $ +0.001665699601574486 +3.43%

تحليل سعر zkEra Finance (ZKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر zkEra Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04988711$ 0.04988711 $ 0.04988711 24 ساعة مرتفع $ 0.050317$ 0.050317 $ 0.050317 عالية طوال الوقت $ 0.572916$ 0.572916 $ 0.572916 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.46% تغير السعر (7 أيام) -18.97%

معلومات سوق zkEra Finance (ZKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: