سعر zkEra Finance (ZKE)
سعر zkEra Finance (ZKE) المباشر لليوم هو USD 0.050204. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.59K. يتم تحديث سعر ZKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zkEra Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.75
- تغيير سعر zkEra Finance خلال اليوم هو +0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.74M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZKE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZKE.
خلال اليوم، كان سعر zkEra Finance مقابل USD هو $ +0.00022819 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkEra Finance مقابل USD هو $ -0.0104473469 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkEra Finance مقابل USD هو $ -0.0202244002 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkEra Finance مقابل USD هو $ +0.001665699601574486 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00022819
|+0.46%
|30 يوم
|$ -0.0104473469
|-20.80%
|60 يوم
|$ -0.0202244002
|-40.28%
|90 يوم
|$ +0.001665699601574486
|+3.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر zkEra Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.46%
-18.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
zkEra Finance is a decentralized spot and perpetual trading platform offering minimal swap charges and trades with zero price impact.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZKE إلى AUD
A$0.08133048
|1 ZKE إلى GBP
￡0.04066524
|1 ZKE إلى EUR
€0.04869788
|1 ZKE إلى USD
$0.050204
|1 ZKE إلى MYR
RM0.22541596
|1 ZKE إلى TRY
₺1.7772216
|1 ZKE إلى JPY
¥7.91566468
|1 ZKE إلى RUB
₽5.10223252
|1 ZKE إلى INR
₹4.32607868
|1 ZKE إلى IDR
Rp823.01626176
|1 ZKE إلى PHP
₱2.962036
|1 ZKE إلى EGP
￡E.2.535302
|1 ZKE إلى BRL
R$0.30724848
|1 ZKE إلى CAD
C$0.07229376
|1 ZKE إلى BDT
৳6.15149612
|1 ZKE إلى NGN
₦78.19925652
|1 ZKE إلى UAH
₴2.13216388
|1 ZKE إلى VES
Bs2.660812
|1 ZKE إلى PKR
Rs14.04306288
|1 ZKE إلى KZT
₸26.61916488
|1 ZKE إلى THB
฿1.74107472
|1 ZKE إلى TWD
NT$1.66225444
|1 ZKE إلى CHF
Fr0.04568564
|1 ZKE إلى HKD
HK$0.39058712
|1 ZKE إلى MAD
.د.م0.50655836