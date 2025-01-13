سعر ZKDX (ZKDX)
سعر ZKDX (ZKDX) المباشر لليوم هو USD 0.00125968. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZKDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZKDX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.92
- تغيير سعر ZKDX خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZKDX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKDX مقابل USD هو $ -0.0002897974 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKDX مقابل USD هو $ -0.0002283589 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKDX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.28%
|30 يوم
|$ -0.0002897974
|-23.00%
|60 يوم
|$ -0.0002283589
|-18.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKDX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
+0.28%
-14.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
zkDX is a decentralized derivatives protocol of liquidity mode built on L2 networks, which supports the trading of crypto perpetual futures, foreign currency, stocks, and various innovative financial derivatives.
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