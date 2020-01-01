توكنوميكس ZKCrypt AI (ZKAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZKCrypt AI (ZKAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZKCrypt AI (ZKAI) The use of AI applications and custom AI agents has increased significantly in recent times. However, the unintended exposure of user data by AI apps has led to substantial data breaches and hacks. ZKAI aims to build applications that leverage machine learning (ML) and zero-knowledge (ZK) technology, providing a protective layer for AI applications and agents. Our solutions are designed to filter and safeguard user data before it even reaches the cloud, ensuring enhanced privacy and security. الموقع الرسمي: https://zkcryptai.com اشتر ZKAI الآن!

توكنوميكس ZKCrypt AI (ZKAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZKCrypt AI (ZKAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02847183 $ 0.02847183 $ 0.02847183 السعر الحالي: $ 0.141173 $ 0.141173 $ 0.141173 معرفة المزيد عن سعر ZKCrypt AI (ZKAI)

توكنوميكس ZKCrypt AI (ZKAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZKCrypt AI (ZKAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZKAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZKAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZKAI، استكشف السعر المباشر لتوكن ZKAI!

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