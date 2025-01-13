سعر ZKCrypt AI (ZKAI)
سعر ZKCrypt AI (ZKAI) المباشر لليوم هو USD 1.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZKAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZKCrypt AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 432.68K
- تغيير سعر ZKCrypt AI خلال اليوم هو -17.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZKAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZKAI.
خلال اليوم، كان سعر ZKCrypt AI مقابل USD هو $ -0.23908004415442 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKCrypt AI مقابل USD هو $ +2.7555108720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKCrypt AI مقابل USD هو $ +8.8551896280 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKCrypt AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.23908004415442
|-17.32%
|30 يوم
|$ +2.7555108720
|+241.71%
|60 يوم
|$ +8.8551896280
|+776.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKCrypt AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-17.32%
+153.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The use of AI applications and custom AI agents has increased significantly in recent times. However, the unintended exposure of user data by AI apps has led to substantial data breaches and hacks. ZKAI aims to build applications that leverage machine learning (ML) and zero-knowledge (ZK) technology, providing a protective layer for AI applications and agents. Our solutions are designed to filter and safeguard user data before it even reaches the cloud, ensuring enhanced privacy and security.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZKAI إلى AUD
A$1.8468
|1 ZKAI إلى GBP
￡0.9234
|1 ZKAI إلى EUR
€1.1058
|1 ZKAI إلى USD
$1.14
|1 ZKAI إلى MYR
RM5.1186
|1 ZKAI إلى TRY
₺40.356
|1 ZKAI إلى JPY
¥179.7438
|1 ZKAI إلى RUB
₽115.8582
|1 ZKAI إلى INR
₹98.2338
|1 ZKAI إلى IDR
Rp18,688.5216
|1 ZKAI إلى PHP
₱67.26
|1 ZKAI إلى EGP
￡E.57.57
|1 ZKAI إلى BRL
R$6.9768
|1 ZKAI إلى CAD
C$1.6416
|1 ZKAI إلى BDT
৳139.6842
|1 ZKAI إلى NGN
₦1,775.6982
|1 ZKAI إلى UAH
₴48.4158
|1 ZKAI إلى VES
Bs60.42
|1 ZKAI إلى PKR
Rs318.8808
|1 ZKAI إلى KZT
₸604.4508
|1 ZKAI إلى THB
฿39.5352
|1 ZKAI إلى TWD
NT$37.7454
|1 ZKAI إلى CHF
Fr1.0374
|1 ZKAI إلى HKD
HK$8.8692
|1 ZKAI إلى MAD
.د.م11.5026