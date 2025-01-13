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سعر ZKCrypt AI (ZKAI) المباشر لليوم هو USD 1.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZKAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZKCrypt AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 432.68K - تغيير سعر ZKCrypt AI خلال اليوم هو -17.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZKCrypt AI (ZKAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZKCrypt AI مقابل USD هو $ -0.23908004415442 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKCrypt AI مقابل USD هو $ +2.7555108720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKCrypt AI مقابل USD هو $ +8.8551896280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKCrypt AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.23908004415442 -17.32% 30 يوم $ +2.7555108720 +241.71% 60 يوم $ +8.8551896280 +776.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZKCrypt AI (ZKAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKCrypt AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.08$ 1.08 $ 1.08 24 ساعة مرتفع $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 عالية طوال الوقت $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -17.32% تغير السعر (7 أيام) +153.75%

معلومات سوق ZKCrypt AI (ZKAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: