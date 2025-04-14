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سعر ZKBase (ZKB) المباشر لليوم هو USD 0.00330168 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 725.15K . يتم تحديث سعر ZKB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZKBase الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ZKBase خلال اليوم هو -1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 223.45M

أداء سعر ZKBase (ZKB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZKBase مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKBase مقابل USD هو $ -0.0009567773 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKBase مقابل USD هو $ -0.0014200235 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKBase مقابل USD هو $ -0.001257815097555714 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.90% 30 يوم $ -0.0009567773 -28.97% 60 يوم $ -0.0014200235 -43.00% 90 يوم $ -0.001257815097555714 -27.58%

تحليل سعر ZKBase (ZKB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKBase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00317034$ 0.00317034 $ 0.00317034 24 ساعة مرتفع $ 0.00389727$ 0.00389727 $ 0.00389727 عالية طوال الوقت $ 11.24$ 11.24 $ 11.24 تغير السعر (1 ساعة) +2.78% تغير السعر (1يوم) -1.90% تغير السعر (7 أيام) +26.33%

معلومات سوق ZKBase (ZKB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: