سعر ZKBase (ZKB)
سعر ZKBase (ZKB) المباشر لليوم هو USD 0.00330168. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 725.15K. يتم تحديث سعر ZKB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZKBase الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ZKBase خلال اليوم هو -1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 223.45M
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خلال اليوم، كان سعر ZKBase مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZKBase مقابل USD هو $ -0.0009567773 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZKBase مقابل USD هو $ -0.0014200235 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZKBase مقابل USD هو $ -0.001257815097555714 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.90%
|30 يوم
|$ -0.0009567773
|-28.97%
|60 يوم
|$ -0.0014200235
|-43.00%
|90 يوم
|$ -0.001257815097555714
|-27.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZKBase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.78%
-1.90%
+26.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based on ZK-Rollups technology, L2 Labs has launched ZKSpace, a full-featured protocol of Layer-2, including DEX, payment, and NFT function, and it transfers all tokens (including protocols ERC20 and ERC721) onto Layer-2 using ZK-Rollups technology. The consistent state of Layer1 and Layer2 is guaranteed based on continuously generated zero-knowledge proofs, so as to make all token swaps, transfers, and NFT minting and trading on Layer 2, realizing real-time trading with low Gas fees (no need to wait for one-block confirmation). As well, it also has infinite scalability, getting rid of the limit on TPS and one-block confirmation on Ethereum. In addition, users can enjoy CEX and a smooth trading experience like traditional e-commerce platforms and can guarantee asset security of their own in real-time. ZKSwap is a token swap protocol based on Automated Market Maker (AMM). Through ZK-Rollup technology, the full set of Uniswap functions are realized in Layer-2, while providing unlimited scalability and privacy. ZKSwap offers swap infrastructure and transactions with ultra-high throughput and zero gas fees to liquidity providers and traders
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