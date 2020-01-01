توكنوميكس zJOE (ZJOE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول zJOE (ZJOE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات zJOE (ZJOE) Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX. الموقع الرسمي: https://vectorfinance.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.vectorfinance.io/ اشتر ZJOE الآن!

توكنوميكس zJOE (ZJOE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار zJOE (ZJOE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M إجمالي العرض: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M العرض المتداول: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.839411 $ 0.839411 $ 0.839411 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.087044 $ 0.087044 $ 0.087044 السعر الحالي: $ 0.163082 $ 0.163082 $ 0.163082 معرفة المزيد عن سعر zJOE (ZJOE)

توكنوميكس zJOE (ZJOE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس zJOE (ZJOE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZJOE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZJOE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZJOE، استكشف السعر المباشر لتوكن ZJOE!

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