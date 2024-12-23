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سعر zJOE (ZJOE) المباشر لليوم هو USD 0.302198 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.27M . يتم تحديث سعر ZJOE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق zJOE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31K - تغيير سعر zJOE خلال اليوم هو -4.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.12M

أداء سعر zJOE (ZJOE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر zJOE مقابل USD هو $ -0.0152750553762127 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر zJOE مقابل USD هو $ -0.0412380901 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر zJOE مقابل USD هو $ +0.0752780657 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر zJOE مقابل USD هو $ -0.00720344944122894 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0152750553762127 -4.81% 30 يوم $ -0.0412380901 -13.64% 60 يوم $ +0.0752780657 +24.91% 90 يوم $ -0.00720344944122894 -2.32%

تحليل سعر zJOE (ZJOE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر zJOE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.298445$ 0.298445 $ 0.298445 24 ساعة مرتفع $ 0.318673$ 0.318673 $ 0.318673 عالية طوال الوقت $ 0.839411$ 0.839411 $ 0.839411 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -4.81% تغير السعر (7 أيام) -32.48%

معلومات سوق zJOE (ZJOE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: