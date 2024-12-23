سعر zJOE (ZJOE)
سعر zJOE (ZJOE) المباشر لليوم هو USD 0.302198. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.27M. يتم تحديث سعر ZJOE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zJOE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31K
- تغيير سعر zJOE خلال اليوم هو -4.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.12M
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خلال اليوم، كان سعر zJOE مقابل USD هو $ -0.0152750553762127 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zJOE مقابل USD هو $ -0.0412380901 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zJOE مقابل USD هو $ +0.0752780657 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zJOE مقابل USD هو $ -0.00720344944122894 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0152750553762127
|-4.81%
|30 يوم
|$ -0.0412380901
|-13.64%
|60 يوم
|$ +0.0752780657
|+24.91%
|90 يوم
|$ -0.00720344944122894
|-2.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر zJOE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-4.81%
-32.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.
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|1 ZJOE إلى GBP
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€0.2870881
|1 ZJOE إلى USD
$0.302198
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RM1.35384704
|1 ZJOE إلى TRY
₺10.63434762
|1 ZJOE إلى JPY
¥47.25470126
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₽31.05386648
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₹25.68683
|1 ZJOE إلى IDR
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₱17.7088028
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￡E.15.36374632
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