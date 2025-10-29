سعر Zivoe Vault المباشر اليوم هو 1.042 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZVLT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZVLT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Zivoe Vault المباشر اليوم هو 1.042 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZVLT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZVLT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ZVLT

معلومات سعر ZVLT

الوثيقة البيضاء لـ ZVLT

الموقع الرسمي لـ ZVLT

اقتصاد توكن ZVLT

توقعات سعر ZVLT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Zivoe Vault

سعر Zivoe Vault (ZVLT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ZVLT إلى USD:

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Zivoe Vault (ZVLT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:55:49 (UTC+8)

معلومات سعر Zivoe Vault (ZVLT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

سعر Zivoe Vault (ZVLT) في الوقت الحقيقي هو $1.042. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZVLT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZVLT على الإطلاق هو $ 1.046، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.028.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZVLT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Zivoe Vault (ZVLT)

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

6.04M
6.04M 6.04M

6,042,535.78464959
6,042,535.78464959 6,042,535.78464959

القيمة السوقية الحالية لـ Zivoe Vault هي $ 6.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZVLT يبلغ 6.04M، مع إجمالي عرض 6042535.78464959. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.30M.

سجل سعر Zivoe Vault (ZVLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zivoe Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zivoe Vault مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zivoe Vault مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zivoe Vault مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Zivoe Vault ( ZVLT )

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Zivoe Vault (ZVLT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Zivoe Vault (USD)

كم ستكون قيمة Zivoe Vault (ZVLT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Zivoe Vault (ZVLT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Zivoe Vault.

تحقق الآن من توقعات سعر Zivoe Vault!

عملة ZVLT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Zivoe Vault (ZVLT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Zivoe Vault (ZVLT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ZVLT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Zivoe Vault (ZVLT)

كم يساوي Zivoe Vault (ZVLT) اليوم؟
سعر ZVLT المباشر في USD هو USD 1.042، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ZVLT إلى USD الحالي؟
سعر ZVLT إلى USD الحالي هو $ 1.042. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Zivoe Vault ؟
القيمة السوقية لعملة ZVLT هي $ 6.30M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ZVLT؟
العرض المتداول لتوكن ZVLT هو 6.04M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ZVLT؟
حقق ZVLT سعرًا قياسيًا قدره 1.046 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ZVLT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 1.028 ZVLT.
ما هو حجم تداول ZVLT؟
حجم تداول ZVLT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ZVLT هذا العام؟
قد يرتفع ZVLT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ZVLT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:55:49 (UTC+8)

تحديثات Zivoe Vault (ZVLT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,020.51
$113,020.51$113,020.51

-1.41%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.86
$4,008.86$4,008.86

-2.14%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04230
$0.04230$0.04230

-8.91%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.59
$194.59$194.59

-2.16%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2886
$3.2886$3.2886

-14.74%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.86
$4,008.86$4,008.86

-2.14%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,020.51
$113,020.51$113,020.51

-1.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.59
$194.59$194.59

-2.16%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6297
$2.6297$2.6297

-0.23%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19327
$0.19327$0.19327

-3.25%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05814
$0.05814$0.05814

+2,807.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002702
$0.00002702$0.00002702

+315.69%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.242
$2.242$2.242

+198.93%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000033
$0.000000000000000000000033$0.000000000000000000000033

+200.00%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008860
$0.0008860$0.0008860

+92.31%