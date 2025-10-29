معلومات سعر Zivoe Vault (ZVLT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 أدنى سعر $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Zivoe Vault (ZVLT) في الوقت الحقيقي هو $1.042. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZVLT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZVLT على الإطلاق هو $ 1.046، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.028.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZVLT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Zivoe Vault (ZVLT)

القيمة السوقية $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M إمداد دورة التداول 6.04M 6.04M 6.04M إجمالي العرض 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959

القيمة السوقية الحالية لـ Zivoe Vault هي $ 6.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZVLT يبلغ 6.04M، مع إجمالي عرض 6042535.78464959. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.30M.