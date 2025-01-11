سعر Ziv4 Labs (ZIV4)
سعر Ziv4 Labs (ZIV4) المباشر لليوم هو USD 0.00249993. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.95K. يتم تحديث سعر ZIV4 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ziv4 Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.88K
- تغيير سعر Ziv4 Labs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.58M
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خلال اليوم، كان سعر Ziv4 Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ziv4 Labs مقابل USD هو $ -0.0023454195 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ziv4 Labs مقابل USD هو $ -0.0023482977 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ziv4 Labs مقابل USD هو $ -0.04438445991696121 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0023454195
|-93.81%
|60 يوم
|$ -0.0023482977
|-93.93%
|90 يوم
|$ -0.04438445991696121
|-94.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ziv4 Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-92.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZIV4 Token is financial base of the Ziv4 Super App. Ziv4 Super App includes algo-trade, asset tracking, manuel trade terminals and moreover focus on News Trade.
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