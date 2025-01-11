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سعر Ziv4 Labs (ZIV4) المباشر لليوم هو USD 0.00249993 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.95K . يتم تحديث سعر ZIV4 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ziv4 Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.88K - تغيير سعر Ziv4 Labs خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.58M

أداء سعر Ziv4 Labs (ZIV4) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ziv4 Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ziv4 Labs مقابل USD هو $ -0.0023454195 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ziv4 Labs مقابل USD هو $ -0.0023482977 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ziv4 Labs مقابل USD هو $ -0.04438445991696121 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0023454195 -93.81% 60 يوم $ -0.0023482977 -93.93% 90 يوم $ -0.04438445991696121 -94.66%

تحليل سعر Ziv4 Labs (ZIV4)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ziv4 Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.166158$ 0.166158 $ 0.166158 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -92.80%

معلومات سوق Ziv4 Labs (ZIV4)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: