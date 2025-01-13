سعر ZipSwap (ZIP)
سعر ZipSwap (ZIP) المباشر لليوم هو USD 0.03578575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZipSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.61
- تغيير سعر ZipSwap خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZipSwap مقابل USD هو $ -0.0002232955435068 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZipSwap مقابل USD هو $ -0.0058471338 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZipSwap مقابل USD هو $ -0.0003431746 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZipSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002232955435068
|-0.62%
|30 يوم
|$ -0.0058471338
|-16.33%
|60 يوم
|$ -0.0003431746
|-0.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZipSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.62%
-9.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZIP is the governance token for ZipSwap. ZipSwap is a more gas efficient decentralized exchange deployed to the Optimistic Ethereum blockchain based on a modified UniswapV2 codebase.
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