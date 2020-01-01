توكنوميكس Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL) Zippy is a lquid stake pool on Solana that allows users to stake their SOL and get a liquid staking token (LST) in return called zippySOL. The value of zippySOL vs SOL increases each epoch. Zippy is built on the SPL stake pool program from Solana foundation that has been audited 9 times. The LST, zippySOL, can be used in defi throughout Solana. Currently supported integrations exists to Kamino, Solend, Meteora, Sanctum, Hawksight and Orca. SOL deposited into the stake pool is delegated to the best and most diverse validators on Solana using a clear delegation strategy. The delegation strategy is algorithmic and automatically computes a score for each validator balancing high APY for stakers while supporting a healthy network. A validator is scored mainly on performance and decentralization. For example, a validator with good performance that is located in a data center together with a lot of other high stake validators will be scored lower than a validator of similar performance situated in a less crowded data center. Other factors that hurt the network are also considered, e.g. vote lagging and excessive delinquencies. The score is used by the Zippy stake bot to automatically and regularly rebalance the pool to the top validators. As the total staked SOL in the pool grows, more and more validators will be receiving stake. For more information see https://docs.zippystake.org/delegation-strategy الموقع الرسمي: https://zippystake.org اشتر ZIPPYSOL الآن!

توكنوميكس Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 3.25K $ 3.25K $ 3.25K العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 654.62K $ 654.62K $ 654.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 294.73 $ 294.73 $ 294.73 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 109.65 $ 109.65 $ 109.65 السعر الحالي: $ 201.7 $ 201.7 $ 201.7 معرفة المزيد عن سعر Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL)

توكنوميكس Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZIPPYSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZIPPYSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZIPPYSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن ZIPPYSOL!

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