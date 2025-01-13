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سعر Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL) المباشر لليوم هو USD 206.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZIPPYSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zippy Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 122.65 - تغيير سعر Zippy Staked SOL خلال اليوم هو +2.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zippy Staked SOL مقابل USD هو $ +4.43 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zippy Staked SOL مقابل USD هو $ -28.6446249600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zippy Staked SOL مقابل USD هو $ -21.8875433350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zippy Staked SOL مقابل USD هو $ +40.8096634349478 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +4.43 +2.19% 30 يوم $ -28.6446249600 -13.89% 60 يوم $ -21.8875433350 -10.61% 90 يوم $ +40.8096634349478 +24.68%

تحليل سعر Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zippy Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 200.58$ 200.58 $ 200.58 24 ساعة مرتفع $ 207.42$ 207.42 $ 207.42 عالية طوال الوقت $ 281.57$ 281.57 $ 281.57 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) +2.19% تغير السعر (7 أيام) -9.31%

معلومات سوق Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: