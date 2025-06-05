سعر ZIPPY ($ZIPPY)
سعر ZIPPY ($ZIPPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 184.78K. يتم تحديث سعر $ZIPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZIPPY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ZIPPY خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00M
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خلال اليوم، كان سعر ZIPPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZIPPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZIPPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZIPPY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZIPPY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.32%
+0.02%
+0.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zippy is first cat memecoin on Abstract chain. Zippy is about education, inspiration, advocating for PVE enviroment and building simple fun games. First game Call of Zippy is ready to play. One of major goals is to share Zippy's experience with new consumers on Abstract. Streaming on the ABS.XYZ portal is great channel where we can educate about TA patterns, wallet creation, support independant NFT artists, invite CT KOLs as guests with Zippy filter, and many other things.
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