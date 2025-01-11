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سعر Zipmex (ZMT) المباشر لليوم هو USD 0.0014191 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 125.69K . يتم تحديث سعر ZMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zipmex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29 - تغيير سعر Zipmex خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 88.57M

أداء سعر Zipmex (ZMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zipmex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zipmex مقابل USD هو $ -0.0000592140 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zipmex مقابل USD هو $ -0.0007446115 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zipmex مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.07% 30 يوم $ -0.0000592140 -4.17% 60 يوم $ -0.0007446115 -52.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zipmex (ZMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zipmex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00141982$ 0.00141982 $ 0.00141982 24 ساعة مرتفع $ 0.00142019$ 0.00142019 $ 0.00142019 عالية طوال الوقت $ 5.88$ 5.88 $ 5.88 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -37.47%

معلومات سوق Zipmex (ZMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: