سعر ZilSwap (ZWAP)
سعر ZilSwap (ZWAP) المباشر لليوم هو USD 0.408254. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 355.37K. يتم تحديث سعر ZWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZilSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.00
- تغيير سعر ZilSwap خلال اليوم هو +0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 869.03K
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خلال اليوم، كان سعر ZilSwap مقابل USD هو $ +0.00195281 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZilSwap مقابل USD هو $ -0.1237928191 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZilSwap مقابل USD هو $ +0.0683335953 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZilSwap مقابل USD هو $ +0.054627855987596 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00195281
|+0.48%
|30 يوم
|$ -0.1237928191
|-30.32%
|60 يوم
|$ +0.0683335953
|+16.74%
|90 يوم
|$ +0.054627855987596
|+15.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZilSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+0.48%
-22.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zilliqa is a high-security, high-throughput public blockchain platform designed to scale to thousands of transactions per second. While the project was borne out of Singapore, Zilliqa is recognised globally as one of the World’s leading blockchain platforms. At the time of the ZWAP launch the Zilliqa blockchain has processed almost 12 million transactions since launching its Mainnet in January 2019. It has a thriving global community of over 150,000 enthusiasts, more than 780,000 wallet holders, and a growing network of over 1000+ developers. Adoption-wise, Zilliqa has a flourishing ecosystem of over 80 projects from 20+ countries building on the platform. Major corporations rely on the Zilliqa platform for services like open and decentralised finance, asset securitisation, service tokenisation and incentivised marketing.
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