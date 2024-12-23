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سعر ZilSwap (ZWAP) المباشر لليوم هو USD 0.408254 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 355.37K . يتم تحديث سعر ZWAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZilSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.00 - تغيير سعر ZilSwap خلال اليوم هو +0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 869.03K

أداء سعر ZilSwap (ZWAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZilSwap مقابل USD هو $ +0.00195281 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZilSwap مقابل USD هو $ -0.1237928191 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZilSwap مقابل USD هو $ +0.0683335953 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZilSwap مقابل USD هو $ +0.054627855987596 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00195281 +0.48% 30 يوم $ -0.1237928191 -30.32% 60 يوم $ +0.0683335953 +16.74% 90 يوم $ +0.054627855987596 +15.45%

تحليل سعر ZilSwap (ZWAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZilSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.398454$ 0.398454 $ 0.398454 24 ساعة مرتفع $ 0.424186$ 0.424186 $ 0.424186 عالية طوال الوقت $ 843.09$ 843.09 $ 843.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +0.48% تغير السعر (7 أيام) -22.93%

معلومات سوق ZilSwap (ZWAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: