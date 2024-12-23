سعر ZilPepe (ZILPEPE)
سعر ZilPepe (ZILPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 330.68K. يتم تحديث سعر ZILPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZilPepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.59K
- تغيير سعر ZilPepe خلال اليوم هو -8.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر ZilPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZilPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZilPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZilPepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.53%
|30 يوم
|$ 0
|-5.01%
|60 يوم
|$ 0
|+26.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZilPepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.09%
-8.53%
-10.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The flagship memecoin of Zilliqa blockchain. The most shitty & useless memeable memecoin in existence of Zilliqa. Zilpepe is here to make memecoins great again. $ZILPEPE is a coin for the Zilliqa people, forever. No Taxes, No Bullshit. It’s that simple. 100% of the tokens were sent to the liquidity pool. $zilpepe coin has no association with pepe or Matt Furie or his creation Pepe the Frog. This token is simply not even paying homage to a meme we all love or hate or whatever. $ZILPEPE is a memecoin. Shitty & Useless as hell!
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