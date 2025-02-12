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سعر ZilPay Wallet (ZLP) المباشر لليوم هو USD 0.04139319 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZLP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZilPay Wallet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.27 - تغيير سعر ZilPay Wallet خلال اليوم هو -0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZilPay Wallet (ZLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZilPay Wallet مقابل USD هو $ -0.00028879632386925 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZilPay Wallet مقابل USD هو $ -0.0121862751 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZilPay Wallet مقابل USD هو $ -0.0233289328 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZilPay Wallet مقابل USD هو $ -0.016906489496070345 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00028879632386925 -0.69% 30 يوم $ -0.0121862751 -29.44% 60 يوم $ -0.0233289328 -56.35% 90 يوم $ -0.016906489496070345 -28.99%

تحليل سعر ZilPay Wallet (ZLP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZilPay Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04112705$ 0.04112705 $ 0.04112705 24 ساعة مرتفع $ 0.04345622$ 0.04345622 $ 0.04345622 عالية طوال الوقت $ 1.068$ 1.068 $ 1.068 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -0.69% تغير السعر (7 أيام) +7.12%

معلومات سوق ZilPay Wallet (ZLP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: