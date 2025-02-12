سعر ZilPay Wallet (ZLP)
سعر ZilPay Wallet (ZLP) المباشر لليوم هو USD 0.04139319. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZilPay Wallet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.27
- تغيير سعر ZilPay Wallet خلال اليوم هو -0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZilPay Wallet مقابل USD هو $ -0.00028879632386925 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZilPay Wallet مقابل USD هو $ -0.0121862751 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZilPay Wallet مقابل USD هو $ -0.0233289328 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZilPay Wallet مقابل USD هو $ -0.016906489496070345 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00028879632386925
|-0.69%
|30 يوم
|$ -0.0121862751
|-29.44%
|60 يوم
|$ -0.0233289328
|-56.35%
|90 يوم
|$ -0.016906489496070345
|-28.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZilPay Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-0.69%
+7.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZLP the official ZIlPay wallet token, ZLP is using in the advertising distribution.
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