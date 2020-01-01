توكنوميكس Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments. الموقع الرسمي: https://www.zillionxo.io/ اشتر ZILLIONXO الآن!

توكنوميكس Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.93K $ 32.93K $ 32.93K إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 42.31K $ 42.31K $ 42.31K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.772264 $ 0.772264 $ 0.772264 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0016432 $ 0.0016432 $ 0.0016432 السعر الحالي: $ 0.00201468 $ 0.00201468 $ 0.00201468 معرفة المزيد عن سعر Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

توكنوميكس Zillion Aakar XO (ZILLIONXO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZILLIONXO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZILLIONXO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZILLIONXO، استكشف السعر المباشر لتوكن ZILLIONXO!

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