سعر Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)
سعر Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) المباشر لليوم هو USD 0.02120902. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 346.28K. يتم تحديث سعر ZILLIONXO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zillion Aakar XO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 944.52
- تغيير سعر Zillion Aakar XO خلال اليوم هو -4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.34M
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خلال اليوم، كان سعر Zillion Aakar XO مقابل USD هو $ -0.0009412033957498 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zillion Aakar XO مقابل USD هو $ +0.0090638464 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zillion Aakar XO مقابل USD هو $ +0.0213499963 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zillion Aakar XO مقابل USD هو $ +0.004501756225247106 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0009412033957498
|-4.24%
|30 يوم
|$ +0.0090638464
|+42.74%
|60 يوم
|$ +0.0213499963
|+100.66%
|90 يوم
|$ +0.004501756225247106
|+26.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zillion Aakar XO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
-4.24%
-20.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways. 1. ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost. 2. It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards. 3. ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%. 4. ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions. 5. ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.
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