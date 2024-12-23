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سعر Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) المباشر لليوم هو USD 0.02120902 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 346.28K . يتم تحديث سعر ZILLIONXO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zillion Aakar XO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 944.52 - تغيير سعر Zillion Aakar XO خلال اليوم هو -4.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.34M

أداء سعر Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zillion Aakar XO مقابل USD هو $ -0.0009412033957498 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zillion Aakar XO مقابل USD هو $ +0.0090638464 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zillion Aakar XO مقابل USD هو $ +0.0213499963 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zillion Aakar XO مقابل USD هو $ +0.004501756225247106 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0009412033957498 -4.24% 30 يوم $ +0.0090638464 +42.74% 60 يوم $ +0.0213499963 +100.66% 90 يوم $ +0.004501756225247106 +26.94%

تحليل سعر Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zillion Aakar XO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02070261$ 0.02070261 $ 0.02070261 24 ساعة مرتفع $ 0.02232963$ 0.02232963 $ 0.02232963 عالية طوال الوقت $ 0.772264$ 0.772264 $ 0.772264 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) -4.24% تغير السعر (7 أيام) -20.34%

معلومات سوق Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: