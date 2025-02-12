سعر ZIK coin (ZIK)
سعر ZIK coin (ZIK) المباشر لليوم هو USD 0.00013602. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZIK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZIK coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.74K
- تغيير سعر ZIK coin خلال اليوم هو -2.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZIK coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZIK coin مقابل USD هو $ -0.0000311200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZIK coin مقابل USD هو $ -0.0000445862 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZIK coin مقابل USD هو $ -0.00000787453015308489 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.27%
|30 يوم
|$ -0.0000311200
|-22.87%
|60 يوم
|$ -0.0000445862
|-32.77%
|90 يوم
|$ -0.00000787453015308489
|-5.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZIK coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-2.27%
-1.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZIK is a spark, it's meme and it's just for fun. Zik is not a financial investment, but Zik is just a parody, for people who want a shot at crypto glory like with Bitcoin, or for those who didn't make it last time. The Zik Coin project invites the world to a wonderful journey where the parody will try to surpass the original. In his unique and fun way, ZIK will make the world better, establish world peace, give everyone abundance and joy. Zeke also plans to give everyone eternal life.
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