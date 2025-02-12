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سعر ZIK coin (ZIK) المباشر لليوم هو USD 0.00013602 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZIK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZIK coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.74K - تغيير سعر ZIK coin خلال اليوم هو -2.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZIK coin (ZIK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZIK coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZIK coin مقابل USD هو $ -0.0000311200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZIK coin مقابل USD هو $ -0.0000445862 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZIK coin مقابل USD هو $ -0.00000787453015308489 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.27% 30 يوم $ -0.0000311200 -22.87% 60 يوم $ -0.0000445862 -32.77% 90 يوم $ -0.00000787453015308489 -5.47%

تحليل سعر ZIK coin (ZIK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZIK coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00013502$ 0.00013502 $ 0.00013502 24 ساعة مرتفع $ 0.00014226$ 0.00014226 $ 0.00014226 عالية طوال الوقت $ 0.00021311$ 0.00021311 $ 0.00021311 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -2.27% تغير السعر (7 أيام) -1.66%

معلومات سوق ZIK coin (ZIK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: