توكنوميكس Zeus Network zBTC (ZBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zeus Network zBTC (ZBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zeus Network zBTC (ZBTC) zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets. الموقع الرسمي: https://btc.apollodex.io/ اشتر ZBTC الآن!

توكنوميكس Zeus Network zBTC (ZBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zeus Network zBTC (ZBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.13M $ 27.13M $ 27.13M إجمالي العرض: $ 234.41 $ 234.41 $ 234.41 العرض المتداول: $ 234.41 $ 234.41 $ 234.41 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.13M $ 27.13M $ 27.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 122,924 $ 122,924 $ 122,924 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 74,576 $ 74,576 $ 74,576 السعر الحالي: $ 115,723 $ 115,723 $ 115,723 معرفة المزيد عن سعر Zeus Network zBTC (ZBTC)

توكنوميكس Zeus Network zBTC (ZBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zeus Network zBTC (ZBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن ZBTC!

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