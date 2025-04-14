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سعر Zeus Network zBTC (ZBTC) المباشر لليوم هو USD 84,171 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.01M . يتم تحديث سعر ZBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zeus Network zBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Zeus Network zBTC خلال اليوم هو -1.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.29

أداء سعر Zeus Network zBTC (ZBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zeus Network zBTC مقابل USD هو $ -1,225.80872050046 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeus Network zBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeus Network zBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeus Network zBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,225.80872050046 -1.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zeus Network zBTC (ZBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeus Network zBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 83,132$ 83,132 $ 83,132 24 ساعة مرتفع $ 85,600$ 85,600 $ 85,600 عالية طوال الوقت $ 88,018$ 88,018 $ 88,018 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -1.43% تغير السعر (7 أيام) +7.73%

معلومات سوق Zeus Network zBTC (ZBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: