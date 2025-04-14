سعر Zeus Network zBTC (ZBTC)
سعر Zeus Network zBTC (ZBTC) المباشر لليوم هو USD 84,171. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.01M. يتم تحديث سعر ZBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zeus Network zBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Zeus Network zBTC خلال اليوم هو -1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.29
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خلال اليوم، كان سعر Zeus Network zBTC مقابل USD هو $ -1,225.80872050046 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeus Network zBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeus Network zBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeus Network zBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,225.80872050046
|-1.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeus Network zBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-1.43%
+7.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.
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