سعر Zether (ZTH)
سعر Zether (ZTH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 417.59K. يتم تحديث سعر ZTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.59K
- تغيير سعر Zether خلال اليوم هو -16.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.30B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZTH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZTH.
خلال اليوم، كان سعر Zether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zether مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.21%
|30 يوم
|$ 0
|-86.17%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.00%
-16.21%
-54.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zether is a decentralized, miner-focused blockchain platform designed for secure and accessible digital transactions. Utilizing the Ethash proof-of-work algorithm, Zether supports smart contracts and decentralized applications (DApps) on the Ethereum Virtual Machine (EVM), ensuring compatibility and scalability. With a unique tokenomics model, Zether offers an aggressive block reward structure that decreases over time, incentivizing long-term network participation without premine or instamine. Additionally, Zether emphasizes low fees, fair coin distribution, and streamlined rewards, aiming to foster a decentralized ecosystem optimized for innovation and community involvement.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZTH إلى AUD
A$--
|1 ZTH إلى GBP
￡--
|1 ZTH إلى EUR
€--
|1 ZTH إلى USD
$--
|1 ZTH إلى MYR
RM--
|1 ZTH إلى TRY
₺--
|1 ZTH إلى JPY
¥--
|1 ZTH إلى RUB
₽--
|1 ZTH إلى INR
₹--
|1 ZTH إلى IDR
Rp--
|1 ZTH إلى PHP
₱--
|1 ZTH إلى EGP
￡E.--
|1 ZTH إلى BRL
R$--
|1 ZTH إلى CAD
C$--
|1 ZTH إلى BDT
৳--
|1 ZTH إلى NGN
₦--
|1 ZTH إلى UAH
₴--
|1 ZTH إلى VES
Bs--
|1 ZTH إلى PKR
Rs--
|1 ZTH إلى KZT
₸--
|1 ZTH إلى THB
฿--
|1 ZTH إلى TWD
NT$--
|1 ZTH إلى CHF
Fr--
|1 ZTH إلى HKD
HK$--
|1 ZTH إلى MAD
.د.م--