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سعر ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) المباشر لليوم هو USD 0.313137 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STZETA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZetaEarn Staked ZETA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.62K - تغيير سعر ZetaEarn Staked ZETA خلال اليوم هو -1.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZetaEarn Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.0045618151013549 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZetaEarn Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.1314069086 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZetaEarn Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.1840864159 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZetaEarn Staked ZETA مقابل USD هو $ -0.3884379440919119 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0045618151013549 -1.43% 30 يوم $ -0.1314069086 -41.96% 60 يوم $ -0.1840864159 -58.78% 90 يوم $ -0.3884379440919119 -55.36%

تحليل سعر ZetaEarn Staked ZETA (STZETA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZetaEarn Staked ZETA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.30797$ 0.30797 $ 0.30797 24 ساعة مرتفع $ 0.335143$ 0.335143 $ 0.335143 عالية طوال الوقت $ 2.76$ 2.76 $ 2.76 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -1.43% تغير السعر (7 أيام) -1.72%

معلومات سوق ZetaEarn Staked ZETA (STZETA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: