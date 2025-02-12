سعر Zetacoin (ZET)
سعر Zetacoin (ZET) المباشر لليوم هو USD 0.00391429. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zetacoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.98
- تغيير سعر Zetacoin خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zetacoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zetacoin مقابل USD هو $ -0.0002948916 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zetacoin مقابل USD هو $ -0.0007164970 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zetacoin مقابل USD هو $ -0.000495966271055894 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.59%
|30 يوم
|$ -0.0002948916
|-7.53%
|60 يوم
|$ -0.0007164970
|-18.30%
|90 يوم
|$ -0.000495966271055894
|-11.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zetacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.59%
-3.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zetacoin is a SHA256 based cryptocurrency, which is the same hashing algorithm used in the original cryptocurrency, Bitcoin. It features high speed transaction time and difficulty adjustment with a yearly inflationary rate of 1 million coins. It is hoped that the inflationary coins would keep the Zetacoin network strong instead of depending on paying miners via transaction fees.
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