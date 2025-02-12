سعر ZeropAI (ZEROPAI)
سعر ZeropAI (ZEROPAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZEROPAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZeropAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.84K
- تغيير سعر ZeropAI خلال اليوم هو -18.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZeropAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZeropAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZeropAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZeropAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.55%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZeropAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-18.55%
-20.93%
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