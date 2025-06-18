سعر Zereus AI (ZEREUS)
سعر Zereus AI (ZEREUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.21K. يتم تحديث سعر ZEREUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zereus AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Zereus AI خلال اليوم هو -15.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Zereus AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zereus AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zereus AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zereus AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zereus AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.17%
-15.77%
-33.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zereus is an AI-powered crypto trading platform that combines real-time market intelligence with seamless cross-chain execution, powered by our in-house AI Quant that has generated $100,000+ realised user gains within first month of BETA. Launched on @believecoin & @launchcoin platform following the recent rise in the meta. Platform is currently paywalled with a 2.5 sol per month subscription fees, which will be changed later to token - sol subscription
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