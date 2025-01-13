سعر zerescan (ZERESCAN)
سعر zerescan (ZERESCAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.10K. يتم تحديث سعر ZERESCAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zerescan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.29K
- تغيير سعر zerescan خلال اليوم هو -16.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.65M
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خلال اليوم، كان سعر zerescan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zerescan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zerescan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zerescan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.32%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر zerescan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-16.32%
-55.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I created a Solana whale transaction monitoring system integrated with Twitter and a Telegram chat. The platform automatically tweets large transactions and includes an AI agent powered by ZerePy to provide analytical insights. This AI not only posts detailed breakdowns of whale transactions but also engages with users by replying to their queries. Together, the automation and AI ensure consistent updates and interactive discussions about Solana whales, making it a dynamic and insightful tool for the community.
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